Vizita Printului Charles in Romania se incheie vineri, cand mostenitorul tronului britanic merge la Teatrul National din Bucuresti

Vizita oficiala a Printului Charles in Romania a inceput miercuri, cand Alteta Sa Regala a depus o coroana de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I.Tot miercuri, Printul de Wales a fost primit, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis, care l-a decorat cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in Grad de Mare Cruce, in semn de "pretuire pentru activitatea in Romania si pentru promovarea imaginii acesteia in lume".In cea de-a doua zi, joi, Printul Charles a vizitat Muzeul Satului 'Dimitrie Gusti', centrele Fundatiei FARA, Delta Vacaresti, Patriarhia Romana si s-a intalnit cu premierul Sorin Grindeanu.De asemenea, Printul Charles a fost primit de Principesa Mostenitoare Margareta si Principele Radu la Palatul Elisabeta si a participat la o receptie oferita de Ambasada Regatului Unit.Printre obiectivele vizitei mostenitorului Coroanei Britanice se afla promovarea si celebrarea relatiilor bilaterale cu Romania, inclusiv a campaniei #BritainInRomania, promovarea activitatii Fundatiei Printul de Wales Romania si a altor organizatii active in tara noastra, aflate sub patronajul acestuia. De asemenea, promovarea organizatiilor dedicate conservarii mediului inconjurator, din zona urbana si rurala, precum si evidentierea sprijinului pe care il ofera Regatul Unit in acest sens, este un obiectiv al vizitei.