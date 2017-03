VIDEO FOTO Ciclonul Debbie aduce inundatii catastrofale in Australia: Ploile au generat in 24 de ore un nivel de 79 de cm al apelor, in care inoata acum rechini si serpi

Think it's safe to go back in the water? Think again! A bull shark washed up in Ayr. Stay out of floodwater. #TCDebbie #ifitsfloodedforgetit pic.twitter.com/DpP29Va1JG — Qld Fire & Emergency (@QldFES) March 30, 2017

So it turns out those warnings about snakes swimming in flood waters are spot on \uD83D\uDC0D\uD83D\uDC0D\uD83D\uDC0D pic.twitter.com/mblrwho2hg — Tom Steinfort (@tomsteinfort) March 30, 2017

Out with SES checking conditions at Lismore pic.twitter.com/FsYhWKl6tS — AliAprhys (Paterson) (@Alisurfer) March 31, 2017

Potrivit Guardian , ploile au generat in 24 de ore un nivel de 79 de cm de apa in care locuitorii au vazut rechini si serpi.Peste 90.000 de case sunt fara energie doar in sud-estul tarii, iar catorva zecii de mii de oameni li s-a cerut sa-si paraseasca locuintele.In unele orase au sunat sirenele pentru a avertiza in privinta inundatiilor ce continua sa loveasca. In Lismore se asteapta ca nivelul apei sa atinga trei metri.