Tanarul care a intrat cu masina intr-un grup de muncitori in curtea unei firme din Arges a fost retinut. Judecatorii decid vineri daca va fi arestat preventiv. In accident o femeie a murit

Tanarul de 22 de ani este acuzat de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. El a declarat ca nu a produs accidentul cu intentie.Barbatul a intrat in plin cu masina, joi, in mai multi angajati ai firmei Leoni din comuna Bascov, in timp ce ei se aflau in pauza de masa. O femeie a murit si cinci persoane au fost ranite.Femeia era cetatean sarb, la fel ca si doi dintre raniti. Una dintre femeile ranite, o romanca, este in stare grava la spital.