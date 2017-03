Notele de la simularile Evaluarii Nationale si Bacalaureatului, afisate vineri

Anul trecut, la simularea Evaluarii Nationale, medii peste 5 au obtinut 44,05% dintre elevii care au participat la probele scrise, iar la simularea Bacalaureatului au avut medii de promovare 38,39 la suta dintre elevii claselor a XII-a si 25,76 la suta dintre cei de la clasa a XI-a.

Rezultatele simularii de la Evaluarea Nationala si Bacalaureat vor fi afisate la scolile unde invata elevii care au sustinut probele scrise. Notele nu vor fi trecute in catalog decat la solicitarea expresa a elevilor, urmand sa fie analizate de profesori cu elevii, la sedintele cu parintii si in consiliul profesoral, in vederea imbunatatii performantelor scolare.

In urma analizei rezultatelor, inspectoratele scolare judetene vor lua masuri de monitorizare si control, dar si de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune.

Elevii claselor a VIII-a, a XI-a si a XII-a au sustinut in perioada 13-17 martie probele scrise din cadrul simularii Evaluarii Nationale si a Bacalaureatului.

La simularea Evaluarii Nationale, in 13 martie a fost proba scrisa la limba si literatura romana, in 14 martie la limba materna si in 16 martie la matematica.Simularea pentru Bacalaureat a fost in 14 martie la limba romana, in 14 martie la limba materna si in 16 martie la istorie pentru profilul umanist si la matematica pentru profilul real, la cele trei probe participand atat elevii din clasa a XII-a, cat si cei din clasa a XI-a. Ultima proba de la simularea Bacalaureatului a fost in 17 martie, fiind sustinuta doar de elevii clasei a XII-a, care au avut de ales, in functie de profil si specializare, una dintre materiile biologie, chimie, fizica, economie, filosofie, geografie, informatica, logica si argumentare, sociologie si psihologie.