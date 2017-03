Guvernul a aprobat un memorandum privind inceperea unor investitii pentru opt programe de inzestrare a Armatei Romane

Programele au fost aprobate prin Directiva de Planificare a Apararii nr. 15/2017 si in baza Hotararii CSAT nr. 174/2016 pentru aprobarea Memorandumului referitor la masurile pentru eficientizarea inzestrarii Armatei Romaniei si cresterea implicarii industriei nationale de aparare in realizarea inzestrarii.Cresterea bugetului Ministerului Apararii Nationale, incepand cu anul 2017, la 2 % din PIB, a creat conditiile pentru initierea unor programe de inzestrare strict necesare pentru accelerarea modernizarii Armatei Romaniei si in concordanta cu initiativele prioritare ale Ministerului Apararii Nationale aferente Programului de guvernare 2017-2020.Resursele financiare necesar a fi alocate pentru initierea si derularea acestor programe de inzestrare, pentru realizarea capabilitatilor necesare indeplinirii misiunilor, atingerii nivelului militar de ambitie si indeplinirii sarcinilor specifice ale armatei in perioada 2017-2026 si in perspectiva, vor fi incluse in programul ARMATA ROMANIEI 2026, care este actualizat anual.