Guvernul a aprobat programele nationale de sanatate pentru 2017-2018

Potrivit Guvernului, programele se refera la vaccinare; supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare; prevenire, supraveghere si control a infectiei HIV; prevenire, supraveghere si control al tuberculozei; supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale si a rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii antibioticelor; monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca; securitate transfuzionala; depistare precoce activa a cancerului prin screening organizat; sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica; transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana; boli endocrine; tratament dietetic pentru boli rare; management al registrelor nationale; evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate; sanatatea femeii si copilului.Conform comunicatului, programele nationale de sanatate publica se finanteaza de la bugetul Ministerului Sanatatii, din bugetul de stat si din venituri proprii, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizari, in conditiile legii.De asemenea, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va derula si finanta 14 programe nationale de sanatate curative cu privire la: boli cardiovasculare; oncologie; tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive); diabet zaharat; tratament al bolilor neurologice; tratament al hemofiliei si talasemiei; tratament pentru boli rare; sanatate mintala; boli endocrine; ortopedie; transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana; supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica; terapie intensiva a insuficientei hepatice; diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta.Programele nationale de sanatate curative se finanteaza de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizari, in conditiile legii. ¬