Romania va participa la testarea PISA 2018

In perioada 2017-2019, Romania va beneficia de integul suport oferit de OECD pentru derularea evaluarii, in baza unei taxe de participare, conform standardelor stabilite la nivel international, informeaza Ministerul educatiei intr-un comunicat de presa.Taxa de participare pentru anul 2017, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 61.000 EUR, va fi platita dupa semnarea acordului de participare, iar pentru fiecare dintre anii 2018 si 2019, taxa, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 45.000 EUR, va fi platita pana la data de 1 martie a fiecarui an.Cheltuielile de administrare interna a programului PISA 2018, in valoare totala de aproximativ 409.500 lei, vor fi asigurate de Ministerul Educatiei Nationale, prin Institutul de Stiinte ale Educatiei, desemnat Centru National PISA, care va coordona administrarea programului in tara noastra., aflati la finalul invatamantului obligatoriu, in trei domenii principale:Comparativ cu ciclurile anterioare, PISA 2018 va include si evaluarea, care se refera la capacitatea de a analiza din diferite perspective teme globale sau interculturale, de a intelege cum diferentele afecteaza perceptiile, rationamentele si ideile proprii sau ale celorlalti, de a dezvolta interactiuni si relatii adecvate, deschise si eficace cu persoane din diferite culturi, pe baza respectului reciproc pentru demnitatea umana.Administrarea testelor PISA este realizata de un consortiu international, la fiecare trei 3 ani, iar pregatirea si adaptarea instrumentelor de evaluare la nivelul fiecarei tari participante se realizeaza in cicluri de cate 4 ani consecutivi.Modalitatile de implementare pe durata proiectului, inclusiv asigurarea resurselor umane, bunurilor si serviciilor necesare, sunt specificate in standardele tehnice, anexa la contractul care va fi semnat de Centrul National PISA (Institutul de Stiinte ale Educatiei) cu secretariatul OECD. Pentru ciclul de testare 2017-2019, Romania va administra teste in format tiparit, testarea computerizata fiind o optiune posibila pentru urmatoarele editii.PISA constituie o sursa majora de expertiza metodologica pentru sistemul educational romanesc, lucru reflectat in deciziile de politica educationala din tara noastra in ceea ce priveste atat actualizarea curriculumului national, cat si a evaluarilor si examenelor nationale, sistemul educational preuniversitar, ca intreg, beneficiind de concluziile participarii la programul OECD.Romania participa la Programul International OECD-PISA inca din anul 2002 (ca tara PISA+), ciclurile de participare pana acum fiind PISA 2006, PISA 2009, PISA 2012 si PISA 2015.La nivel international, programul dezvoltat de OECD (care, in 2015, includea 72 de tari participante) este planificat pana in anul 2024.Programul OECD-PISA furnizeaza datele si informatiile esentiale pentru realizarea de studii si analize ulterioare, care sa fundamenteze deciziile de politici publice in domeniul educatiei si formarii profesionale. Pe langa datele privind dezvoltarea competentelor elevilor in domeniile citire/lectura, matematica si sriinte, Programul PISA 2018 urmareste sa ofere raspunsuri la intrebari esentiale de politica educationala, printre care:Cat de bine sunt pregatiti elevii pentru viata si pentru insertie pe piata muncii in societati culturale diverse si intr-o lume globalizata?Cat de mult sunt expusi elevii la stiri din intreaga lume si in ce masura inteleg si analizeaza critic teme interculturale si globale? Care sunt diferentele majore la nivelul populatiei, din aceasta perspectiva?Ce abordari sunt folosite la scoala astfel ca elevii sa fie educati pentru diversitate culturala si cum valorifica scolile diversitatea pentru a forma elevilor "competente globale"?Cat de bine sunt pregatite scolile sa faca fata prejudecatilor si stereotipurilor?Rapoartele internationale la Programul OECD-PISA pot fi consultate pe www.pisa.oecd.org, iar cele nationale, iar cele care contin rezultatele Romaniei pentru perioada 2000-2015 sunt disponibile pe pagina Centrului National pentru Evaluare si Examinare, www.rocnee.eu.Rezultatele Programului OECD-PISA sunt de interes public national si international, deoarece PISA este o parte importanta a unui program continuu al OCDE de monitorizare a rezultatelor invatarii si de raportare, pe baza indicatorilor educationali, a tendintelor inregistrate in timp, la nivel sistemic, rezultate din analiza competentelor dobandite de tinerii de 15 ani din intreaga lume.