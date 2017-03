Iohannis sustine ca UE trebuie sa negocieze cu Marea Britanie mai intai "despartirea", apoi un eventual acord

Corespondenta din Malta

Merkel, miercuri, la Berlin: "Mai intai va trebui clarificat in cadrul unor negocieri cum sa fie dezlegate legaturile stranse' ce unesc astazi UE de Marea Britanie si abia dupa ce aceasta chestiune va fi clarificata vom putea, destul de repede daca va fi posibil, sa vorbim despre viitoarele noastre relatii"

Intrebat referitor la Congresul PPE care a avut loc in acelsi timp cu declansarea Brexit, presedintele a raspuns:"Ati urmarit probabil o parte a discursurilor liderilor PPE si v-ati dat seama ca exista o dorinta de a imprima o nota acestora negocieri (n.red. negocieri cu Marea Britanie dupa declansarea Brexitului). Sigur, nu ne deranjeaza, satisface si obiectivele Romaniei, obiectivele Romaniei unele dintre ele sunt foarte clare si le-am spus si le voi sustine in continuare, vreau sa vem negocieri care le garanteaza romanilor care traiesc si lucreaza in Marea Britanie drepturile lor, vrem pe de alta parte sa pastram puternic parteneriatul strategic cu Marea Britanie, vrem sa colaboram in continuare pe politica de securitate in special daca ne gandim la politica de securitate pe flancul estic,fata de vecinatatea estica, unde Romania si Marea Britanie au abordari foarte apropiate.Deci aceste lucruri pentru noi sunt importante si din discutiile pe care le-am avut - si pot sa va spun ca am avut multe discutii nu numai astazi si in zilele trecute, si formale si informale cu lideri importanti - lucrurile se misca intr-o directie buna, as putea sa spun, cu totii au inteles sau sunt pe cale a intelege ca aceste negocieri nu pot fi simultan negocieri de iesire si de statut dupa iesirea Marii Britanii, ci trebuie mai intai sa clarificam aspectele ce tin de despartire si dupa aceea sa incepem sa negociem ce va fi dupa iesirea Marii Britanii din Uniune. Lucrurile incep sa se aseze si sper sa fim in situatia sa participam foarte activ in aceste negocieri fara a iesi, sigur, in etapa importanta din echipa UE 27 care, daca vrea sa negocieze cu succes, trebuie sa negocieze ca o singura entitate."Acum, in ce priveste viitorul Uniunii. Sigur, anumite lucruri au fost destul de bine discutate si s-a vazut deja un rezultat in declaratia de la Roma. S-a abandonat conceptul de cercuri concentrice de Europa mai multor viteze si astazi am reiterat de ce Romania nu agreeaza aceste concepte. Cred ca lumea a inteles ca e mai important sa fim impreuna si sa construim ceva decat sa adancim diferentele intre vest si est sau nord si sud. Ati vazut ca au exista momente de destul de mare tensiune nu nuami in relatia est-vest ci nord-sud cand vine vorba despre euro, despre sustenabilitatea bugetelor publice, a datoriei publice s.a.m.d. Or in niciun caz nu trebuie adancite aceste divergente, ele trebuie calmate, asta nu se intampla de la sine, se intampla dorind sa ai abordari comune, negociind abordari comune si sunt destul de optimist in aceasta privinta" a continuat el .