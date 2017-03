Sorin Grindeanu: Spre supararea unora nu exista niciun fel de to do list de la oamenii de afaceri americani

Premierul Sorin Grindeanu sustine ca Executivul nu a primit niciun "to do list" de la delegatia oamenilor de afaceri cu care s-a intalnit miercuri. "Spre supararea, poate, a unora, nu exista niciun fel de to do list, cum nu a existat nici in urma cu vreo luna cand am fost la Bruxelles", a spus Grindeanu joi, la inceputul sedintei de Guvern. Reamintim ca miercuri o delegatie a marilor companii americane i-a inmanat premierului Sorin Grindeanu "o foaie de parcurs" privind cooperarea economica bilaterala.Premierul sustine, insa, ca nu este un "to do list". "Nu avem niciun to do list, contrar a ceea ce sperau unii. Acelasi document a fost inaintat si Administratiei Trump si Guvernului Romaniei, tocmai pentru a intari acest Parteneriat Strategic dintre Romania si SUA", a precizat Grindeanu joi."Ne dorim intarirea parteneriatului strategic si din punct de vedere economic. Pentru aceasta, cei care au venit ieri, impreuna cu noi, avem multe planuri comune pe viitor, impreuna cu dumneavoastra, si cred ca putem sa ajungem impreuna la intarirea acestui parteneriat strategic", a mai spus premierul.