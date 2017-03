Decat o Revista acuza conducerea unui teatru din subordinea Primariei Bucuresti ca i-a cenzurat un eveniment din cauza unui flimulet cu protestele de masa din februarie

"Ne pare rau sa va anuntam, dar DoR Live din seara aceasta se amana pentru o data care va fi anuntata ulterior. Motivul este o serie de neintelegeri dintre noi si Teatrul Excelsior, care, in ultimele 12 ore, ne-a comunicat ca nu sustine difuzarea in DoR Live a unui montaj despre protestele din februarie", scrie DoR, pe pagina sa de Facebook "Nici in contract, nici in alta comunicare precedenta zilei de ieri, cand am facut probe tehnice si cativa angajati au vazut o parte din program, nu a existat vreo referire la limitari de continut. Credem ca e important sa nu cedam la astfel de presiuni, de a nu fi complici intr-o cultura a tacerii care domina atatea sfere publice romanesti, de la medicina, la invatamant, la cultura", arata DoR, care precizeaza ca a informat persoanele care au cumparat bilete cum isi pot recupera banii.Decat o Revista precizeaza ca a cerut si o pozitie oficiala din partea conducerii Teatrului Excelsior, care ar arata astfel:"E de datoria noastra, ca institutie de cultura publica, sa ramanem neutri fata de sfera politicului, sa nu aderam la niciun fel de manifestare cu caracter politic in sfera publica. Ori o mica parte din evenimentul vostru, cu sau fara voie, frizeaza sfera politica fata de care noi trebuie sa ne pastram echidistanti.Nu ne propunem sa va cenzuram sau sa dictam continutul manifestarii noastre, va solicitam doar sa respectati indatoririle spatiului in care ati ales sa va desfasurati activitatea".Iata mai jos filmul pentru in discutie: