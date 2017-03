Printul Charles a vizitat Delta Vacaresti, unde a plantat un plop alb

Dan Barbulescu i-a spus printului Charles ca pomul plantat este un copac care ajunge la inaltimi apreciabile si l-a invitat sa vina si in anul urmator, pentru a constata evolutia acestuia.Printul de Wales a vizitat Observatorul parcului, situat la etajul 17 al cladirii Asmita Tower, pe care Dan Barbulescu l-a prezentat ca fiind un loc unde copiii si iubitorii de natura pot discuta despre Parcul Vacaresti. Altetei Sale Regale i-au fost prezentati, de asemenea, fotograful Helmut Igant, persoana care a avut ideea protejarii "Deltei dintre blocuri", dar si alti membri fondatori ai asociatiei, care din 2012 au initiat demersurile amenajarii parcului natural.Dan Barbulescu l-a invitat pe Alteta Sa Reagla pe terasa Observatorului, pentru a privi de sus Delta Vacaresti, prezentandu-i istoria acestei zone, despre "proiectul megalomanic" al lui Nicolae Ceausescu, care dorea sa lanseze un proiect hidrologic in aceasta zona.Printul s-a intalnit, in Delta Vacaresti, cu un grup de copii, carora un herpetolog le prezenta un sarpe de casa. Acesta i-a explicat Printului de Wales ca "incearca sa pregateasca noua generatii de herpetologi romani", exprimandu-si speranta ca acestia vor fi adevarati ambasadori ai naturii. Totodata, i-a spus ca sarpele pe care il studiau copii este inrudit cu cel intalnit in Mare Britanie.Herpetologul le-a prezentat copiilor si o broasca, subliniind - in rasetele acestora - ca animalul respectiv nu transmite raie. El i-a explicat printului ca in Romania unii oameni au prejudecata ca broastele ar da anumite boli.Printul Charles a inaugurat si observatorul pentru pasari, prima facilitate disponibila pentru vizitatorii parcului si s-a intalnit de asemenea cu cativa membrii ai Organizatiei Nationale Cercetasii Romaniei, voluntari implicati in activitatile asociatiei. De asemenea, a facut cunostinta si cu Gigu, un barbat care traieste de 20 de ani intr-o baraca din Delta Vacaresti, alaturi de familia sa, si care a fost angajat de catre Asociatie ca "ranger". El nu va putea ramane pe terenul respectiv dupa ce vor fi implementate masurile de amenajare a parcului natural, insa membrii asociatiei sunt preocupati de integrarea sa sociala.Printul Charles se afla, pana vineri, intr-o vizita oficiala in Romania. El a fost primit miercuri la Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis, care l-a decorat cu Ordinul National 'Steaua Romaniei' in Grad de Mare Cruce, in semn de 'pretuire pentru activitatea in Romania si pentru promovarea imaginii acesteia in lume'. Joi, printul Charles s-a intalnit cu premierul Sorin Grindeanu la Palatul Victoria.