Curtea de Apel Alba Iulia a respins contestatia formulata de DNA in dosarul fostului secretar al Consiliului Judetean Hunedoara Dan Daniel, condamnat pentru abuz in serviciu

Decizia este definitiva.La termenul de marti, procurorul DNA a solicitat admiterea contestatiei in anulare, desfiintarea sentintei penale din 9 februarie si in rejudecare sa se respinga ca neintemeiata contestatia la executare depusa de Dan Daniel. Acesta a opinat ca instanta ar fi depasit cadrul legal prin decizia penala din februarie si a incalcat principiul autoritatii lucrului judecat.In urma cu o luna, CA Alba Iulia a apreciat ca prin hotararea de condamnare a fostului secretar al CJ Hunedoara nu s-a retinut ca acesta ar fi incalcat in exercitarea atributiilor de serviciu prevederile vreunei legi, ordonante sau ordonante de urgenta, ci doar pe cele ale unei hotarari de Guvern, motiv pentru care fapta de abuz in serviciu a fost dezincriminata in cazul acestuia, conform Deciziei Curtii Constitutionale nr. 405/2016.Dan Daniel a facut contestatie la executare ca urmare a unei decizii a Curtii Constitutionale, pronuntata ulterior condamnarii lui. Tribunalul Hunedoara i-a respins contestatia, care i-a fost admisa insa de catre CA Alba Iulia.Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, in 16 februarie, ca decizia data de CA Alba Iulia, prin care a fost admisa o contestatie la executare pe abuz in serviciu, este una izolata si va fi atacata de DNA cu contestatie in anulare.'Pot sa va spun ca, dupa aparitia acelei decizii, noi am analizat motivarea, am decis impreuna cu colegii care au participat la sedinta de judecata sa atacam cu contestatie in anulare. Va pot spune cu siguranta ca este o decizie izolata, am studiat practica judiciara cu privire la contestatiile la executare solutionate exact pentru aceleasi motive de catre alte instante, inclusiv decizii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si este o solutie izolata. In cursul anului trecut, dupa aparitia deciziei Curtii Constitutionale, au fost mai multe solutii de condamnare pe infractiunea de abuz in serviciu, sunt peste 70 de persoane condamnate pentru infractiunea de abuz in serviciu. Deci aceasta infractiune nu a fost dezincriminata. Curtea Constitutionala nu a dezincriminat infractiunea de abuz in serviciu, va rog sa va uitati la punctul 2 al deciziei, in care scrie: respinge exceptia de neconstitutionalitate pentru infractiunea prevazuta de articolul 13 indice 2 din legea 78 care este infractiunea de abuz in serviciu data in competenta DNA', a declarat Kovesi.