webPR: Ziua Comunicatiilor beneficiaza de sprijinul unui nou Grup Consultativ

Cooptarea lor in structura nou creata are rolul de a sprijini dezvoltarea evenimentului ajuns anul acesta la cea de a XXI-a editie, ducand mai departe traditia Ziua Comunicatiilor dincolo de pragul celor doua decenii de comunicatii mobile in Romania. Atributiile Grupului Consultativ Ziua Comunicatiilor sunt de a stabili principalele directii de dezvoltare ale expo-conferintei, de a-l conecta la realitatile industriei IT&C locale si de asumare a imaginii publice a evenimentului.Cu o vasta experienta acumulata in coordonarea Strategiei Nationale privind Agenda Digitala şi derularea Planului National de Dezvoltare a Infrastructurii NGN, Diana Voicu va contribui la transformarea evenimentului Ziua Comunicatiilor intr-o manifestare cu relevanta crescuta pentru intreaga societate digitala romaneasca. Dan Georgescu, presedintele AOTR, o personalitate marcanta a sectorului telecom romanesc cu un aport important la definirea si ajustarea normelor de reglementare a industriei comunicatiilor, va inlesni imbunatatirea interactiunii dintre organismele de reglementare si actorii industriei telecom prezenti la Ziua Comunicatiilor. Presedintele CIO Council Romania, Yugo Neumorni, este un profesionist cu o indelungata experienta in coordonarea departamentelor informatice ale marilor companii, a carui buna cunoastere a problemelor industriei IT locale va ajuta la alinierea tematicilor evenimentului la realitatile si nevoile specifice pietei locale. Nicolae Oaca, unul dintre cei mai cunoscuti analisti ai industriei telecom romanesti si un promotor al reformei institutionale si liberalizarii acestui sector, va contribui la identificarea noilor directii de dezvoltare ale evenimentului Ziua Comunicatiilor."Diana Voicu, Dan Georgescu, Yugo Neumorni si Nicolae Oaca sunt nume importante ale industriei telecom locale, cu care am colaborat excelent de-a lungul celor 21 de ani de existenta ai expo-conferintei. Sunt convins ca noul Grup Consultativ va contribui la consolidarea statutului de reper de marca al pietei IT&C romanesti de care se bucura Ziua Comunicatiilor inca din primii ani de organizare", a declarat Eugen Preotu, initiatorul evenimentului Ziua Comunicatiilor.Ziua Comunicatiilor 2017, eveniment organizat de catre ITS Events Management, se va desfasura pe 25 aprilie, la Hotel JW Marriott, Bucuresti. Participarea este gratuita, pe baza inscrierilor la adresa: http://zcom.ro/inregistrare