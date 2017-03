Ecaterina Andronescu: Voi relua ideea ca olimpicii sa faca a doua facultate gratis

"Am luat decizia de a avea o bursa de merit, ceea ce in Politehnica inseamna 1.200 de lei pe luna. Si sa gasim formula pentru el ca sa-si poata plati taxa, pentru ca legea spune ca a doua facultate se face cu taxa. Atunci noi trebuie sa compensam cu resursele proprii taxa pe care o are de platit. Voi relua ideea ca olimpicii sa faca a doua facultate gratis", a declarat senatorul Ecaterina Andronescu, la premierea olimpicilor, in deschiderea targului de oferte educationale si joburi Polifest.Tanarul in cauza, Alexandru Adrian Bratei, este student in anul IV la Facultatea de Medicina Generala si in anul I la Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, specizarea inginerie chimica.