Ambasadorul Canadei: Toti cetatenii romani vor putea merge fara viza in Canada de la 1 decembrie

"Vreau sa disociez acordul de liber schimb UE-Canada de chestiunea vizelor. Sunt chestiuni complementare, dar nu identice. Am negociat cu Guvernul Romaniei eliminarea vizelor pentru turistii romani si acesta este o chestiune separata de acordul de liber schimb UE-Canada. Oficialii canadieni au evaluat Romania, am vazut progresele pe care le-au facut in domenii precum pasapoartele, reglementarea migratiei, etc si de acea cu incredere am convenit un acord in urma caruia cetatenii romani vor putea, foarte curand, sa calatoreasca in Canada fara vize. Concret, incepand cu data de 1 mai 2017, un cetatean roman care fie detine o viza valida pentru SUA sau a primit o viza pentru Canada in ultimii 10 ani va putea calatori fara vize in Canada. Incepand cu data de 1 decembrie toti cetatenii romani vor putea merge in Canada fara viza", a precizat ambasadorul Canadei, in cadrul unei conferinte pe tema proiectelor urbane de tip Smart City.Acesta sustine ca tot ceea ce trebuie sa faca romanii pentru a putea calatorii in Canada este sa completeze un formular care se afla pe site-ul Ambasadei, respectiv Electronic Travel Authority."Dureaza doua minute si costa sapte dolari. Acesta este furnizat tuturor cetatenilor din tarile scutite de vize care doresc sa viziteze Canada fie in scopuri turistice sau pentru afaceri. Daca in 2017 intentionati sa vizitati Canada asta este ceea ce trebuie sa faceti", a adaugat ambasadorul Canadei.In ceea ce priveste CETA, acordul de liber schimb dintre UE si Canada, diplomatul canadian sustine ca Romania este perfect plasata pentru a beneficia direct de toate domeniile CETA, fie ca este vorba de schimburile de bunuri, reducerea tarifelor vamale, protejarea drepturilor de proprietate intelectuala si mobilitatea fortei de munca."Cel mai imediat si mai semnificativ impact va fi eliminare tuturor tarifelor pentru majoritatea produselor si serviciilor romanesti exportate in Canada, 99% din tarifele impuse bunurilor romanesti vor fi eliminate. Parlamentul European a ratificat deja acest acord. Parlamentul Canadian este programat sa ratifice acest acord in saptamanile urmatoare si atunci va intra in vigoare. In prezent, peste 300 de companii romanesti, de toate marimile, exporta o gama larga de bunuri si servicii spre Canada. Exemplele includ imbracaminte si incaltaminte, masini si echipamente electrice. Valoare actuala a exporturilor romanesti spre Canada este de peste 200 milioane de euro cu potential de crestere semnificativa dupa CETA. Similar un numar de 40.000 de locuri de munca romanesti sustin aceste exporturi si exista oportunitati pentru crearea de noi locuri de munca dupa CETA", a adaugat Kevin Hamilton.