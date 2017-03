Alexandru Bratei, student la UPB si UMF, medaliat cu aur la Olimpiada Internationala de Matematica: Voi fi si doctor si profesor

"Chimia a fost intotdeauna o pasiune de-a mea si in acesti trei ani cat am fost la Medicina nu am putut sa ma bucur de aceasta disciplina. Am concluzionat ca acum, fiind in anul patru, este timpul sa-i acord atentia cuvenita. La mine, la Medicina, primii trei ani sunt pe program normal, cursuri, lucrari practice, laboratoare si toate acestea. Insa din anul patru deja intram pe stagii, acestea implica in fiecare dimineata pe o anumita sectie sa facem lucrari practice si apoi curs. (...) Ziua vin la Inginerie chimica si noaptea ma duc la Medicina in spital in garzi. Ma vad fiind profesor universitar, acesta este scopul meu in biochimie, dar ma vad si profesor universitar si aici la Politehnica, si la Medicina. Voi fi si doctor si profesor, timpul imi permite", a declarat Alexandru Adrian Bratei.Si pentru ca isi doreste sa fie profesor, isi pune in aplicare calitatile pedagogice ajutandu-l pe fratele sau sa se pregateasca pentru olimpiada de Matematica si Chimie."Ma ocup de fratele meu, as vrea sa evolueze chiar mai bine decat mine. Il pregatesc pentru olimpiada de Matematica si Chimie, acum este clasa a IX-a. L-am adus de la Constanta, lucrez intensiv cu el. Poate chiar va deveni profesor", a dezvaluit Alexandru Adrian Bratei.El recunoaste ca are grija si de sanatatea sa in timpul liber, iar calatoriile se numara printre pasiunile sale. "In afara de invatat si munca, in timpul liber, fac sala pentru sanatate, am scris poezii cand eram in liceu, imi place sa calatoresc. Poeziile erau despre ceea ce simteam intr-un anumit moment", a spus Bratei.Totodata, acesta a afirmat ca plateste pentru a doua facultate 4.000 de lei pe an.Presedintele Senatului UPB, Ecaterina Andronescu, a dat asigurari ca, pe langa bursa de merit pe care o primeste studentul, va gasi solutia ca acesta sa nu plateasca taxa de scolarizare pentru a doua facultate."Am luat decizia de a avea o bursa de merit, ceea ce in Politehnica inseamna 1.200 lei pe luna. Si sa gasim formula pentru el ca sa-si poata plati taxa, pentru ca legea spune ca a doua facultate se face cu taxa. Atunci noi trebuie sa compensam cu resursele proprii taxa pe care o are de platit", a afirmat Andronescu.Ea a spus ca va relua ideea ca olimpicii sa faca a doua facultate gratis.