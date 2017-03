Ministrul educatiei: Manualele scolare foarte incarcate au repercusiuni asupra sanatatii copiilor si a parintilor, parca sunt in expeditie pe Himalaya

Pavel Nastase

Foto: Agerpres

Nastase a participat, joi, la Conferinta Lauder - 2Day Ambassador 2017, organizata la Bucuresti de catre complexul educational evreiesc de la Bucuresti, Lauder Reut."Dumneavoastra, ca elevi din invatamantul preuniversitar, studiati dupa programele scolare pe care noi le aprobam la Miniserul Educatiei si care sunt valabile la nivel national. Exista insa o mare diferenta in plan educational si anume prin faptul ca manualele dumneavoastra sunt diferite de manualele pe care noi le producem la Ministerul Educatiei Nationale" - le-a spus ministrul Educatiei elevilor de liceu si de scoala generala din acest complex educational privat.Referindu-se la intregul sistem educational romanesc, el a afirmat ca intr-un an isi propune sa modifice manualele scolare din Romania." - a spus ministrul Pavel Nastase."Dorin foarte mult sa realizam o revizuire totala si sistematica a programelor scolare, incepand in clasa I pana in clasa a XII-a. Vom face o analiza pe verticala, pe nivelul de invatamant primar, gimnazial, liceal si, de asemenea, vom face o analiza pe orizontala, astfel incat sa putem elimina toate redundantele care exista in momentul de fata.