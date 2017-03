Tudorel Toader despre procedura de evaluare a procurorului general si a sefei DNA: Mi-am exercitat competentele legale. Nu m-am uitat aseara la televizor

Miercuri, in cadrul unei declaratii de presa, dupa finalizarea raportului privind activitatea celor doi procurori sefi, Tudorel Toader a anuntat ca in acest moment nu este oportuna revocarea procurorului general, Augustin Lazar, si a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Potrivit articolului 69 alineatul 1 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, ministrul Justitiei, cand considera necesar, din proprie initiativa sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercita controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnati de procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul-sef al DNA, de procurorul-sef al DIICOT ori de ministrul Justitiei.De asemenea, potrivit alineatului 2 al articolului 69, controlul consta in verificarea eficientei manageriale, a modului in care procurorii isi indeplinesc atributiile de serviciu si in care se desfasoara raporturile de serviciu cu justitiabilii si cu celelalte persoane implicate in lucrarile de competenta parchetelor. Controlul nu poate viza masurile dispuse de procuror in cursul urmaririi penale si solutiile adoptate.