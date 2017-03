Dragos Petrescu (CNSAS): Tranzitia democratica din Romania nu s-a incheiat, avem de lucrat pe dimensiunea consolidarii democratice

"Dupa parerea mea, tranzitia democratica din Romania nu s-a incheiat. Romania a fost acceptata in Uniunea Europeana, dar cred ca mai avem foarte mult de lucrat pe dimensiunea consolidarii democratice, care inseamna de fapt generalizarea unei culturi politice democratice, iesirea din cultura mitei, a oportunismului marunt, de a incerca sa faci ceva nu numai pentru binele tau si al familiei, ci si pentru binele public", a declarat, joi, pentru Agerpres, Dragos Petrescu, dupa Conferinta Nationala "Comunismul Romanesc", desfasurata la Institutul de Istorie "Nicolae Iorga".El a spus ca evenimentul are ca obiectiv consolidarea democratica a societatii romanesti, iar invatand lectiile trecutului comunist va fi mai usor de evitat coruptia si de dezvoltat o societate si o cultura politica democratica in Romania."Toate lucrurile astea, din pacate, dupa parerea mea - si o spun cu toata responsabilitatea - nu s-au rezolvat inca, mai avem foarte mult de lucrat si cred ca, din pacate, foarte multe din aceste tare pot fi localizate in perioada anilor '80, pentru ca acea criza profunda (...) ne arata ca exista o cauza pentru tarele Romaniei de astazi, 30 martie 2017, dar ca avem si instrumentele de a repara acest rau, dar pentru asta trebuie sa ne implicam", a mai declarat Dragos Petrescu.El a precizat ca ideea Conferintei a fost aceea de a reuni diversele curente din studiul istoriei recente, pentru ca exista mai multe entitati care se ocupa de cercetarea comunismului romanesc."Ne-am gandit ca la un moment dat toate aceste curente ar trebui reunite intr-o conferinta care sa discute critic despre comunismul romanesc, dar in acelasi timp sa incerce sa evite extremele. Fie condamnarea a tot ceea ce s-a intamplat in perioada '45-'89, dar in acelasi timp sa poata discuta si despre condamnarea a ceea ce ne-a facut foarte mult rau, aceasta mostenire a comunismului care s-a transformat in post-comunism, ceea a facut ca tranzitia spre democratie din Romania sa fie practic cea mai lunga din Europa de Centrala si de Est, cu exceptia Albaniei, ale carei rezultate, inclusiv coruptia politica - adica sa vinzi decizia politica cui ofera mai mult - toate aceste metehne de fapt sunt mostenite din comunismul romanesc si din perioada de profunda criza structurala din anii '80, cand practic romanii au fost redusi la ideea de supravietuire biologica si atunci, in ideea de a manca ceva mai bun, s-au vandut pe foarte putin, Securitatii, iar dovezile se gasesc in cei 25 de km de arhiva de la CNSAS", a afirmat Petrescu.Conferinta este axata pe momentele importante ale anului 1977 - aparitia miscarii dizidente Carta '77 din Cehoslovacia, precum si pe "miscarea Goma"."Suntem la a saptea editie a conferintei Comunismul Romanesc organizata in parteneriat de catre CNSAS si Institutul de Istorie Nicolae Iorga din Bucuresti, cu sprijinul fundatiei Konrad Adenauer. Este o editie care isi propune in acest an sa dezbata formele juridice, formele politice, formele morale si culturale prin care protestele oamenilor obisnuiti din spatiul central - est european au contribuit la caderea regimurilor comuniste", a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele CNSAS, Virigiliu Tarau.Conferinta s-a axat pe zona miscarilor de protest, dar si pe felul in care autoritatile au incercat sa le manipuleze sau chiar sa le represeze pentru felul in care s-a trezit o societatea civila."In aceasta modalitate sa putem contribui, si prin experienta romaneasca, la intelegerea unui proces care a dus pe durata lunga la destramarea regimurilor comuniste. Pentru ca, asa cum se spune in istoria acestui proces de cadere a comunismului, comunismul a murit de moarte buna, nu a murit din cauza faptului ca a fost invins in mod explicit de liberalism, ci a murit din cauza faptului ca oamenii care trebuiau sa construiasca comunismul au hotarat ca nu mai trebuie sa-l construiasca, pentru ca este o utopie care le-a adus foarte mult rau", a mai spus Tarau.