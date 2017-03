Cativa muncitori, loviti de o masina in curtea unei fabrici din Arges. Unul dintre muncitori a murit

Din primele verificari efectuate de politisti a reiesit ca soferul autoturismului, un tanar de 21 de ani, care lucreaza la aceeasi societate de componente auto, a pierdut controlul volanului si a patruns in curtea fabricii, lovind un grup de muncitori aflati in pauza."Conducatorul auto a afirmat ca a venit sa aduca ceva la societatea la care lucra, apoi a plecat la volanul autoturismului personal. Se pare ca, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul volanului si a patruns intr-un spatiu special amenajat pentru angajatii aflati in pauza", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Arges.Pe numele soferului a fost intocmit un dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.