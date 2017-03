Peste 50 de migranti asiatici care incercau sa intre in tara ilegal, prinsi la frontiera cu Serbia

''Politistii de frontiera din cadrul Politiei de Frontiera Timisoara au depistat in zona Moravita si Oravita, cinci grupuri formate din 51 de persoane, cetateni din Siria, Irak, Afganistan si Pakistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, cu scopul de a ajunge in tari din vestul Europei'', a declarat Roxana Costache, purtator de cuvant al Politiei de Frontiera Timisoara.Noaptea trecuta, politistii de frontiera din Sectorul Moravita, in colaborare cu jandarmi timiseni si cu politisti din Deta, au declansat mai multe actiuni specifice pe linia combaterii migratiei ilegale.In zona localitatilor de frontiera Gherman, Gaiu Mic si Jamu Mare au fost depistati, la intervale diferite de timp, patru grupuri de persoane, formate din 46 de cetateni straini, care se deplasau dinspre frontiera cu Serbia, spre interiorul tarii, acestea fiind conduse la sediul Politiei de Frontiera pentru cercetari.''In cadrul verificarilor preliminare s-a stabilit ca grupurile erau constituite din 22 barbati, 11 femei si 13 minori, adultii avand varste cuprinse intre 18 si 42 de ani, iar minorii cu varste intre un an si 17 ani. Ei au declarat ca sunt cetateni din Afganistan (7), Pakistan (9), Siria (2) si din Irak (28) si ca au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge in tari din vestul Europei'', a precizat purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Timisoara.Totodata, politistii de frontiera din Oravita au desfasurat o actiune de combatere a migratiei ilegale in zona, iar joi au descoperit in apropierea localitatii de frontiera Gradinari, 5 cetateni straini care nu isi justificau prezenta in zona, acestia fiind preluati si transportati la sediul institutiei pentru cercetari.In urma verificarilor, s-a stabilit ca persoanele in cauza sunt cetateni sirieni, toti barbati cu varste cuprinse intre 19 si 28 de ani. Persoanele in cauza au declarat ca intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei.In acest caz se efectueaza cercetari pentru trecere frauduloasa a frontierei de stat. De asemenea, vor fi anuntate autoritatile de frontiera sarbe, pentru cercetarea in comun a cazului si punerea in aplicare a acordului de readmisie.