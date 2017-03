Curtea Constitutionala dezbate sesizarea privind nerecunoasterea casatoriilor dintre persoane de acelasi sex

In iulie 2016, Asociatia ACCEPT si Coalitia antidiscriminare au prezentat cazul sotilor Relu Adrian Coman si Robert Clabourn Hamilton, cetatean american, care au dat in judecata statul roman in urma refuzului de recunoastere a casatoriei lor, oficiata in 2010 la Bruxelles.Iustina Ionescu, avocatul cuplului care doreste recunoasterea in Romania a casatoriei intre persoanele de acelasi sex, a anuntat in octombrie 2016 ca a solicitat CCR sa adreseze doua intrebari Curtii de Justitie a Uniunii Europene de la Luxemburg pentru clarificarea termenului de "soti".Pe de alta parte, Coalitia pentru Familie a depus la Senat o propunere legislativa de revizuire a Constitutiei, care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, initiativa fiind semnata de 3 milioane de cetateni.In luna iulie 2016, CCR a constatat ca aceasta propunere legislativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei indeplineste conditiile privind exercitarea initiativei.Curtea Constitutionala indica, in motivarea deciziei, ca prin inlocuirea sintagmei "intre soti" cu sintagma "intre un barbat si o femeie" se realizeaza doar o precizare in privinta exercitarii dreptului fundamental la casatorie.