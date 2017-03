Printul Charles va fi primit joi de Sorin Grindeanu si va merge la Patriarhie, Palatul Elisabeta si Muzeul Satului

De asemenea, Printul de Wales va merge joi la Patriarhia Romana si la Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti'.Vizita oficiala a Printului Charles in Romania a inceput miercuri, cand Alteta Sa Regala a depus o coroana de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I.Tot miercuri, Printul de Wales a fost primit, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis, care l-a decorat cu Ordinul National 'Steaua Romaniei' in Grad de Mare Cruce, in semn de 'pretuire pentru activitatea in Romania si pentru promovarea imaginii acesteia in lume'.Vizita oficiala a Printului Charles in Romania se va incheia vineri.