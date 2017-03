Pozitia premierului Grindeanu fata de evaluarea facuta de ministrul Tudorel Toader: A luat act

"Ministrul Justiției are autoritatea legală, experiența profesională și căderea morală pentru a face această evaluare și pentru a recomanda măsurile necesare. Premierul a cerut să fie informat constant în legătură cu rezultatele monitorizării continue asupra activității procurorilor, pe care a decis să o instituie domnul ministru al Justiției. De asemenea, premierul consideră necesar ca autoritățile statului să-și respecte competențele constituționale, pentru ca, pe viitor, astfel de conflicte să fie evitate. Trebuie să avem în vedere faptul că judecătorii CCR au arătat, în decizia lor, că o instituție a statului și-a arogat atribuții pe care nu le posedă", se mai arata in comunicatul citat.Grindeanu a "reiterat angajamentul ferm al Guvernului României față de lupta anticorupție", dar a adaugat ca "pentru ca această luptă să fie cu adevărat eficientă, ea nu trebuie să stea sub semnul unui nume. Mecanismele de combatere a corupției trebuie să ajungă la maturitate, ceea ce înseamnă că trebuie să funcționeze, indiferent de conducere. O instituție nu se poate confunda cu o persoană, oricine ar fi aceasta".