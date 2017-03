Trei giganti americani din industria de aparare tintesc programul de inzestrare a armatei romane

Tudose a anuntat, potrivit sursei citate, ca ¬in cadrul intalnirilor cu cele trei companii americane am identificat oportunitati de dezvoltare ale unor proiecte comune concrete in industria de aparare si de atragere de investitii care pot crea noi locuri de munca si pot profesionaliza angajatii, astfel contribuind la ridicarea nivelului de trai in zonele in care aceste companii activeaza".Nici ministerul, nici cele trei companii nu au facut publice proiectele identificate, cu exceptia posibilei cumparari de catre Romania a elicopterelor de atac AH-1 Z, produse de Bell Helicopters. Compania americana si IAR SA (detinuta majoritar de Ministerul Economiei) au in derulare un Memorandum semnat in luna mai 2016, parteneriat atacat dur insa de compania franceza Airbus Helicopters, care tocmai si-a deschis in Romania o uzina si care spera intr-un contract de inzestrare a fortelor armate sau a Ministerului de Interne.Delegatiile companiilor americane au spus ca Romania poate fi un partener strategic industrial ideal, putand dezvolta in Romania afaceri sustenabile, competitive si pe termen lung, se mai arata in comunicatul citat.