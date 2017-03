Prima reactie a lui Augustin Lazar: Ministerul Public va respecta intocmai decizia Curtii Constitutionale

"Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, a luat act de concluziile evaluarii prezentata in cursul zilei de astazi de catre ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader", se arata intr-o postare pe Facebook a Parchetului General, la scurt timp dupa ce ministrul Justitiei a anuntat ca nu cere revocarea sefilor Parchetului General si DNA."In acest context, procurorul general reitereaza punctul de vedere potrivit caruia Ministerul Public va respecta intocmai decizia Curtii Constitutionale si va actiona pentru indeplinirea rolului de reprezentare, in activitatea judiciara, a intereselor generale ale societatii si de aparare a ordinii de drept, precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor", se mai arata in comunicatul Parchetului General.