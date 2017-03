Klaus Iohannis: Ma astept ca ministrul Justitiei sa sprijine activitatea procurorului general si al sefei DNA / Daca ministrul doreste sa monitorizeze are tot dreptul sa o faca

"Daca citim cu atentie Constitutia citim ca ministerul Public isi desfasoara activitatea" sub autoritatea ministrului Justitiei. "Cu siguranta ii va monitoriza, asta e in fisa postului, cum s-ar spune", a spus seful statului, intrebat de ziaristi cum comenteaza rezultatele raportului privind activitatea celor doi procurori sefi anuntate de Tudorel Toader.In opinia sa, "daca ministrul Justitiei doreste sa monitorizeze are tot dreptul sa o faca".Intrebat de ziaristi daca este multumit de activitatea Laurei Codruta Kovesi, Klaus Iohannis a raspuns: "Sunt foarte multumit de activitate, am spus-o de multe ori si imi place sa o repet".