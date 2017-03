Tutuianu: Este necesara desecretizarea protocoalelor dintre SRI si parchete

Intrebat daca le-a spus directorului SRI, Eduard Hellvig, si presedintelui Klaus Iohannis, la bilantul Serviciului Roman de Informatii, sa solicite declasificarea protocoalelor care au stat la baza functionarii intre Parchet - Ministerul Public si SRI, Adrian Tutuianu a raspuns afirmativ, in conditiile in care un astfel de demers este "necesar"."Am afirmat si astazi (miercuri - n.r.) si afirm in continuare ca lucrul acesta este necesar. Am spus-o si la bilant. Este necesar din perspectiva asigurarii opiniei publice, societatii civile in general ca Serviciul isi desfasoara activitatea in limitele stabilite de lege si ca nu s-au exercitat abuzuri sau incalcari ale drepturilor si libertatilor fundamentale", a precizat presedintele Comisiei de control al SRI.