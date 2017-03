Toader i-a prezentat lui Grindeanu concluziile evaluarii lui Lazar si Kovesi -surse. In Palatul Victoria era si Tariceanu

Ministrul Justitiei a intrat in sediul Guvernului pe la o alta poarta de acces, nu pe cea principala.Potrivit surselor citate, ministrul Justitiei se afla in Palatul Victoria in momentul sosirii presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la Guvern, in jurul orei 14.30.De asemenea, aceleasi surse au precizat ca Tudorel Toader a plecat din Guvern inainte cu cateva minute ca seful Senatului sa paraseasca Palatul Victoria, insa ca si la sosire, ministrul a ales sa iasa pe alta poata de acces si nu pe cea principala.Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a ajuns la sediul Guvernului in jurul orei 14.30 si a plecat dupa aproximativ o ora.