Printul Charles a sosit miercuri in Romania pentru o vizita oficiala

In prima zi a vizitei oficiale, Printul Charles va depune o coroana de flori la Mormantul Soldatului Necunoscut si se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.Discutiile dintre presedintele Iohannis si printul Charles vor viza dezvoltarea si aprofundarea relatiei de Parteneriat Strategic dintre Romania si Marea Britanie, inclusiv in domeniul securitatii, evolutia relatiilor dintre cele doua tari in perspectiva Brexit, cu accent pe situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie, precum si ampla activitate caritabila desfasurata de printul de Wales in Romania.Seful statului ii va conferi printului Charles "Steaua Romaniei" in Grad de Mare Cruce, in semn de "pretuire pentru activitatea in Romania si pentru promovarea imaginii acesteia in lume", intr-o ceremonie organizata la Palatul Cotroceni.Acesta este cea de-a doua vizita oficiala in tara noastra a Printului de Wales, din 1998 si pana in prezent.