Vicepresedintele Blocului National Sindical, gasit mort in casa. Este luata in calcul si varianta sinuciderii

Presedintele BNS, Dumitru Costin, a spus, pentru News.ro, ca marti s-a intalnit cu Ion Pisc, care tocmai se externase si era bucuros ca slabise mai multe kilograme, starea sa fiind buna.Costin a precizat ca vicepresedintele BNS urmase un tratament indelungat cu medicamente antidepresive. Ion Pisc Scradeanu a fost gasit mort intr-o locuinta aflata pe Calea Calarasilor, in Bucuresti, in jurul orei 10.00, de catre familie, au declarat surse judiciare pentru News.ro."Rudele au sunat imediat la 112, iar la fata locului a venit mai intai grupa operativa. Familia s-a infuriat ca autoritatile ar fi lasat prea mult cadavrul in casa. I-au amenintat pe anchetatori ca anunta presa si ii reclama", au mai sustinut sursele citate.Ele au precizat ca Ion Pisc Scradeanu nu a lasat un bilet, dar se presupune ca s-a sinucis pentru ca era grav bolnav. Cadavrul a fost deja transportat la Institutul National de Medicina Legala, iar ancheta este continuata de ofiterii Serviciului Omoruri.La randul sau, presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a declarat, pentru News.ro ca s-a intalnit, marti, cu Ion Pisc Scradeanu."Tocmai se externase, era bucuros ca a slabit opt kilograme, era in regula", a spus Costin, precizand, insa, ca Ion Pisc urmase un tratament indelungat cu medicamente antidepresive.Costin a mai spus ca vicepresedintele BNS suferea de probleme circulatorii, iar cu ani in urma fusese operat pe inima. "Statea intr-o locuinta de serviciu a federatiei, era singur cand si-a pus capat zilelor, sotia lui murise de cancer cu mai multa vreme in urma", a mai aratat presedintele BNS.