Eduard Hellvig, seful SRI: E nevoie de o noua lege de functionare / SRI e un serviciu de informatii si nimic altceva

Eduard Hellvig, directorul SRI, a declarat miercuri ca serviciul are nevoie de o noua lege de functionare, pentru ca actuala lege dateaza din 1991 si nu mai e adaptata la realitate. Hellvig a spus in repetate randuri, intr-un discurs sustinut la bilantul institutiei, ca "SRI e doar un serviciu de informatii si nimic altceva" si ca "SRI trebuie sa se alinieze permanent la regulile jocului democratic"."Acum doi ani am preluat conducerea unei organizatii solide si reformate... Mi-am propus sa optimizam resursele serviciului, procesul e ireversibil. Dorinta e ca in 2017 SRI sa-si regaseasca locul firesc intr-o societate democratica: furnizor de informatii si avertizor timpuriu", a spus Hellvig."Este important ca activitatea SRI sa se incadreze in limitele Constitutiei si legilor. Vrem sa modernizam si mai mult parteneriatul cu institutiile statului, vom lucra pentru un model mai transparent de control, o relatie mai deschisa cu Parlamentul si mai ales societatea civila. E nevoie de o aliniere permanenta a rolului SRI la regulile jocului democratic", a adaugat directorul SRI."Lumea se confrunta cu probleme importante, iar gradul de insecuritate globala nu a atins inca punctul de intensitate maxima", a avertizat Hellvig, enumerand cateva dintre amenintarile la adresa sigurantei nationale: terorism, spionaj, atacuri cibernetice, agresiune hibrida.El a facut referire si la legea de functionare a institutiei: "SRI e chemat sa protejeze pe baza unei legi principale din 1991; au trecut 26 de ani in care realitatile s-au schimbat radical. E momentul unei ample dezbateri publice pentru un amplu pachet de legislatie, minim intruziva, cu garantii constitutionale pentru cetateni si repere etice, dar adaptata la realitate. Legea trebuie sa ofere cadrul prin care statul sa protejeze drepturile si libertatile. E momentul unui parteneriat onest intre SRI si toate institutiile statului, pentru ca doar in echipa putem proteja Romania".