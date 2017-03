Tortionarul Ion Ficior, condamnat definitiv la 20 de ani de inchisoare

Decizia judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie in privinta fostului comandant de la Periprava este definitiva.In 30 martie 2016, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti l-au condamnat pe Ioan Ficior (88 de ani) la 20 de ani de inchisoare, pentru infractiuni contra umanitatii, potrivit News.ro.Instanta a mai dispus atunci prelevarea de probe biologice de la Ioan Ficior, pentru ca profilul genetic sa fie introdus in Sistemul National de Date Genetice Judiciare.Judecatorii Curtii de Apel Bucurestri au stabilit ca Ioan Ficior sa le plateasca partilor civile din dosar daune morale de 310.000 de euro, in solidar cu Ministerul Finantelor, Ministerul Afacerilor Interne si Administratia Nationala a Penitenciarelor. Potrivit deciziei instantei, opt persoane trebuie sa primeasca sume intre 20.000 si 70.000 de euro, in echivalent in lei, la cursul oficial de schimb al BNR din ziua platii.Ioan Ficior are o pensie de peste 5.000 de lei, o treime din aceasta suma fiind poprita prin decizia instantei.Fostul tortionar Ioan Ficior a fost trimis in judecata in august 2014, fiind acuzat ca, in perioada 1958-1963, cand a condus Colonia de munca Periprava, a introdus si coordonat un regim de detentie represiv, abuziv, inuman si discretionar impotriva detinutilor politici, in cei cinci ani fiind inregistrate 103 decese.