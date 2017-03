LIVE TEXT VIDEO Theresa May depune miercuri actele oficiale pentru divortul Marii Britanii de UE / Ministrul de finante: Acceptam faptul ca nu putem manca prajitura si sa o si avem

At 13.20 today, UK #Brexit notification letter (article 50) will be handed to me by Ambassador Tim Barrow: https://t.co/HYCdJfmuLH pic.twitter.com/FBcAx8MSon — Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2017

Marea Britanie accepta faptul ca nu poate sa manance prajitura si sa si ramana cu ea in timpul negocierilor cu UE, a declarat ministrul britanic de finante, Philip Hammond.El a explicat ca acceptarea faptului ca Regatul Unit va parasi piata unica si uniunea vamala "a trimis un semnal clar ca noi intelegem ca nu putem fi pretentiosi, nu putem sa mancam prajitura si sa o si avem". (The Guardian)Theresa May raspunde la intrebari in parlamentul britanic:Documentul oficial pentru demararea concreta a Brexitului va fi transmis presedintelui Consiliului European Donald Tusk de catre trimisul britanic la UE in circa 20 de minute.Emmanuel Macron favoritul din alegerile prezidentiale franceze, a spus intr-o intalnire cu primarul Londrei ca “nu trebuie pedepsit Regatul Unit pentru un vot al poporului britanic. Prioritatea mea va fi sa protejez UE, interesele UE si interesele cetatenilor europeni".Ministrul britanic de finante, Philip Hammond a spus miercuri ca este increzator ca Londra va negocia un aranjament vamal cu UE care va permite un trafic cat mai fluent dupa Brexit. “Nu este in interesul nimanui din Europa Continentala sa aiba cozi de camioane. Nu este in interesul milioanelor de lucratori UE care isi petrec zilele producand bunuri ce sunt vandute in Marea Britanie”, a spus el.UE isi va lua angajamentul sa actioneze unitar pentru a minimaliza consecintele Brexit asupra "cetatenilor, companiilor si statelor membre", potrivit unui proiect de declaratie comuna ce ar urma sa fie publicata in replica la activarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona de catre Marea Britanie, relateaza Euractiv, citat de News.ro."In consecinta, vom incepe prin a ne concentra asupra tuturor aranjamentelor-cheie pentru o retragere ordonata" a Marii Britanii, se adauga in document.------------La noua luni dupa ce britanicii au votat pentru Brexit, May il notifica, printr-o scrisoare, pe presedintele Consiliului UE, Donald Tusk, ca Regatul Unit pleaca din blocul comunitar la care a aderat in 1972.Premierul de la Londra, initial un oponent al Brexitului, a ajuns in functie dupa tulburarile politice de dupa referendum si are de acum doi ani pentru a stabili termenii divortului, inainte ca el sa fie definitivat, la sfarsitul lunii martie 2019.