Ministrul Daea despre ajutoarele pentru crescatorii de porci: Rezolv problema porumbului, aduc carne pe masa romanilor, ii ajut pe fermieri. Si iata cum mi-am facut datoria pentru tara

"Rezolv probleme Romaniei, rezolv problema porumbului din Romania prin acest program. Aduc carne pe masa romanilor din productie proprie, ii ajut pe fermierii romani care cresc porci, ii aduc intr-o situatie favorabila din punct de vedere economic. Si iata cum mi-am facut datoria pentru tara, pentru crescatori, si pentru consumatorii romani", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, marti seara la Digi 24.Potrivit ministrului, printre prioritatile Guvernului se afla doua programe: unul prin care este acordat un sprijn de 3.000 de euro pe an pentru cultivarea rosiilor in spatii protejate, de tipul serelor sau solariilor, iar altul care sprijina cresterea porcilor in Romania.Despre programul pentru sustinea crescatorilor de porci, Daea sustine ca este "exceptional"."Efectivele de porci sunt undeva la 5,5 milioane de capete. Acest efectiv nu asigura consumul populatiei, motiv pentru care se importa si, mai mult decat de atat, acest efectiv nu poate consuma cel mai bun furaj pe care il produce Romania", a explicat ministrul Agriculturii, care a mai spus ca Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la cultura de porumb.Potrivit lui Daea, Romania cultiva cea mai mare suprafata cu porumb, care pleaca la export, neavand efective in zootehnie. "Este singura tara care are un porc pe hectar. Romania cultiva 5- 5,5 milioane de hectare de porumb", a precizat Daea.a scris ca partidul lui Dragnea are in programul de guvernare si promoveaza in Parlament o schema de sprijin de la stat pentru crescatorii de porci intitulata "10.000 de euro pentru 200 de capete", in conditiile in care chiar fiul sau, Stefan Valentin Dragnea, are o ferma de porci.Daea a intervenit pe 17 martie in direct la B1 in jurnalul de la ora 23 pentru a comenta scandalul fermei dedetinuta de fiul liderului PSD, Liviu, in Teleorman, scria atunci Flux 24 . "Il felicit pe fiul domnului", a spus Petre Daea, potrivit sursei citate.