VIDEO Gest fara precedent din partea marilor corporatii americane, imediat dupa derapajele anti-justitie: i-au dat premierului Grindeanu o "foaie de parcurs" privind statul de drept

Corporatiile americane i-au inmanat premierului Sorin Grindeanu foaia de parcurs cu ocazia intalnirii dintre premier si o delegație a 12 companii, delegatie condusă de Eric Stewart, președintele Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO)."Statul de drept, transparența, eficiența, acestea sunt incluse într-o foaie de parcurs pe care am prezentat-o celor două guverne (SUA și România n.r.). Mi se pare o parte extrem de normală în a face afaceri, pentru ca prioritățile să fie focusate clar ambelor guverne. În trecut, Guvernul SUA a lucrat foarte aproape cu Guvernul român pe toate aceste chestiuni. Am văzut foarte mult progres și companiile noastre se simt încrezătoare că atunci când fac afaceri în România totul va fi corect, legal și transparent. Un exemplu vizavi de această încredere este această misiune de afaceri care a fost prezentă aici, cea mai mare misiune de afaceri adusă vreodată în România. Companiile sunt foarte entuziasmate de ce se întâmplă", a spus Stewart, la finalul întâlnirii, citat de Agerpres.El a precizat că foaia de parcurs a fost pregătită de experți din Washington care sunt familiarizați cu domeniul de afaceri și cu România."Privesc această întâlnire ca un început. Vorba lunga la noi înseamnă sărăcia oamenilor şi niciuna din părţi nu îşi doreşte acest lucru. Lucrurile concrete pe care le vor stabili în întâlnirile de azi şi mâine (de către AMRO cu miniştrii n.r.) trebuie să devină realitate. Am prezentat datele pe care le avem din punct de vedere economic. Am discutat priorităţile inclusiv de buget. Sunt încrezător că parteneriatul strategic dintre SUA şi România va cunoaşte o dezvoltare semnificativă în perioada următoare şi din punct de vedere economic", a spus Grindeanu la finalul întâlnirii avute cu Eric Stewart."Domnul Stewart mi-a spus şi ambasadorul, excelenţa sa, că e cea mai puternica delegaţie economică care a fost prezentă în aceşti ani în România, ceea ce ne face optimişti pentru viitor. Nu a fost o întâlnire de curtoazie. S-au discutat lucruri concrete, proiecte concrete pe care putem să le dezvoltăm şi pe care le vom dezvolta în anii următori. Pe parcursul zilei de azi şi de mâine vor avea întâlniri miniştri cu reprezentanţii companiilor prezente astăzi la întâlnire, fie că vorbim de sănătate, apărare, transporturi, energie, finanţe şi aşa mai departe, ceea ce duce la ce ne dorim, şi anume paşi concreţi pentru întărirea parteneriatului strategic pe care România îl are cu SUA", a mai spus Grindeanu, potrivit Agerpres.Imagini video de la conferinta de presa comuna Sorin Grindeanu - Eric Stewart: