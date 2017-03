Director CNAIR: Obiectivul de inaugurare in acest an a 90 km de autostrada este fezabil

Aproape jumatate din aceasta distanta fiind reprezentata de centuri ocolitoare, rezultat care va fi obtinut in conditiile atragerii de fonduri europene si a rezolvarii unor probleme birocratice, a spus acesta in cadrul evenimentului "Transporturi si Infrastructura in 2017" organizat de revista Capital.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, in luna februarie, ca firmele de constructii vor termina in acest 90,23 kilometri de autostrada si 45 de kilometri de variante ocolitoare si vor finaliza modernizarea a 275 kilometri de drumuri nationale.Acest obiectiv este unul realizabil, in contextul atragerii de fonduri europene si de simplificare a procedurilor, considera Ionita."Suntem mai pregatiti ca oricand sa atragem fonduri europene. Obiectivul privind darea in folosinta a 90 de kilometri de autostrada este fezabil", a declarat Ionita.Din total, 45 de kilometri vor fi centuri ocolitoare. Restul sunt reprezentanti de intrarea in Bucuresti, cei trei kilometri care fac legatura cu autostrada Bucuresti-Ploiesti, loturile 3 si 4 de pe autostrada Lugoj-Deva si doua loturi de pe autostrada Sebes- Turda.