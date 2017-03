Scrisoare a Sindicatelor Pro Administraţie catre Liviu Dragnea: Este imperios necesar separarea administraţiei publice de palierul politic, insa propunerea dumneavoastră vizează tocmai politizarea funcţiei publice

"Din punctul nostru de vedere, mai ales in ultima perioada, cand multi alesi locali se plang ca au crescut foarte mult salariile functionarilor - dupa o interpretare, corecta, dupa altii, gresita, a unei decizii a Curtii Constitutionale - punctul meu de vedere, pe care-l voi sustine in Parlament, este ca la legea salarizarii unitare administratia locala trebuie sa aiba o abordare separata, o anexa separata, in asa fel incat sa le prevedem un nivel minim de salarizare, dar la maxim sa hotarasca fiecare", a afirmat Liviu Dragnea, intr-o conferinta de presa la Timisoara, potrivit Ziare.com.Federatia Sindicatelor Pro Administratie din Romania considera ca "aceasta opinie este contrara principiilor legii salarizarii unitare a angajatilor platiti din fonduri publice, precum si a realizarii unei reforme reale in domeniul administratiei publice, care sa asigure o salarizare decenta si echitabila a angajatilor din acest sector si un tratament nediscriminatoriu"."In opinia noastra, depolitizarea functiei publice este cel mai important element al reformei, din perspectiva consolidarii democratiei, sens in care este imperios necesar separarea administratiei publice de palierul politic, in vederea evitarii ingerintelor politice in actul administrativ local. Ori propunerea dumneavoastra vizeaza tocmai politizarea functiei publice, atata timp cat ramane la latitudinea celui ales, care nu este un specialist in domeniu, sa stabileasca numarul de angajati, fara existenta vreunui criteriu impus si, de asemenea, sa faca salarizarea dupa bunul lui plac, cu respectarea unui prag minim", se mai arata in scrisoarea deschisa a sindicatelor din administratia locala.Potrivit acestora, nu va mai exista o salarizare unitara a celor platiti din fonduri publice si, in numele asa-zisei autonomii locale, functionarii din administratia publica locala, lipsiti de protectie si stabilitate, vor fi la indemana celui ales si vom avea parte de o politizare excesiva a administratiei publice locale si de o discriminare a angajatilor din acest domeniu de activitate. "Nu putem crede ca asta va doriti, desi, cu certitudine, va dati seama ca acesta va fi deznodamantul", se mai adreseaza sindicatele sefului Camerei Deputatilor."Va marturisim ca cei din administratia publica locala am avut mari sperante in dumneavoastra, bazandu-ne pe faptul ca v-ati desfasurat activitatea in acest domeniu si, cunoscand problemele cu care ne confruntam, cu multa corectitudine, veti aseza lucrurile astfel ca administratia locala sa nu mai fie umilita si tratata ca cenusareasa sistemului bugetar. Nu negam importanta invatamantului si sanatatii, dar fara administratie si expertiza acestor functionari, cele doua sectoare nu ar putea exista. De aceea este foarte important ca fiecare dintre aceste sectoare sa fie tratate in functie de importanta lor, iar pentru aceeasi pregatire si activitate similara salarizarea sa fie egala. In acest sens, un prim pas in salarizarea unitara trebuie sa fie echivalarea functiilor intre sectoarele de activitate si apoi in cadrul acelorasi sectoare", considera sindicatele.Acestea isi exprima dezamagirea si fata de premierul Sorin Grindeanu. "Constatam cu dezamagire ca nici Guvernul pe care l-ati propus si pe care il sustineti, cu toate ca Prim-ministrul provine tot din administratia publica locala, ca de altfel si ministrul Muncii si Justitiei Sociale, nu manifesta interes pentru salariatii din acest domeniu de activitate, ca dovada ca pana in prezent suntem singurii care nu am fost invitati la negocieri pe legea salarizarii unitare si am fost singurii criticati pe motiv ca unii am indraznit sa aplicam Decizia Curtii Constitutionale nr.794/2016, privind alinierea salariilor la nivelul maxim al familiei ocupationale, respectand anexele la Legea 284/2010, asa cum prevede Decizia si cum de altfel au procedat si colegii nostri din serviciile descentralizate, in situatia in care salariile noastre erau cele mai mici din sistemul bugetar", mai spus sindicatele.In scrisoare se precizeaza ca au existat chiar si amenintari. "Mai mult, am fost chiar amenintati, ignorand un principiu la care tineati atat de mult, cel al domniei legii, al linistii fara amenintarile institutiilor de forta - DNA si Curte de Conturi , cu incalcarea prerogativelor legale si constitutionale. Regretam inconsecventa si lipsa de rigurozitate in interpretarea legii atunci cand interesul o impune. Consideram ca pentru a elimina haosul din domeniul bugetar in ce priveste salarizarea, creat in mare parte de modul de interpretare si de aplicare a unor norme cu caracter provizoriu, este necesara o lege a salarizarii unitare a celor platiti din fonduri publice, care sa aiba la baza principii clare, nediscriminatorii si care sa tina cont de salariile reale aflate in plata", se mai arata in scrisoarea deschisa."Nu ne dorim o noua lege a salarizarii unitare care sa nu fie pusa in aplicare, din lipsa vointei politice, pentru a putea da salarii discretionare unor acoliti, cum nu dorim ca functia si functionarii publici din administratia locala sa fie la cheremul politicului, a celor alesi. Tinand cont de aspectele invocate, va solicitam un tratament egal al angajatilor din administratia publica locala cu cei din administratia publica centrala si din celelalte sectoare din domeniul bugetar", a mai afirmat sindicatele din administratia publica.