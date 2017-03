Un american paralizat a reusit sa-si miste mana cu ajutorul unei interfete creier-computer ce ii "citeste" gandurile

Studiul, publicat in revista Lancet, a fost realizat de BrainGate, un consortiu de cercetatori care testeaza mai multe tipuri de interfete creier-computer, create pentru a oferi pacientilor paralizati un grad mai mare de mobilitate. In ultimii ani au fost testate o serie de tehnologii care au permis persoanelor paralizate sa miste un brat robotizat sau un cursor pe ecranul unui computer cu ajutorul gandurilor.Cercetatorii de la Case Western Reserve University si de la Cleveland Functional Electrical Stimulation Center au folosit o interfata creier-computer si un sistem de stimulare electric care i-au permis pacientului Bill Kochevar, un barbat in varsta de 56 de ani, sa isi controleze unul dintre brate.Pentru a realiza aceasta performanta, cercetatorii americani au implantat doi senzori, fiecare de marimea unei pastile de aspirina, inzestrati cu 96 de electrozi, ce au fost creati pentru a monitoriza activitatea neuronala din centrii motori de la nivelul creierului pacientului.

Senzorii au inregistrat semnalele cerebrale aparute atunci cand Bill Kochevar isi imagina ca isi misca bratul drept, transmitandu-le apoi spre un computer.

Computerul a trimis acele semnale catre sistemul de stimulare electric, care, la randul lui, a directionat o serie de impulsuri spre cele 30 de fire metalice implantate in muschii bratului drept al pacientului, cu scopul de a produce miscari specifice.Bill Kochevar, care a ramas paralizat de la umeri in jos in urma unui accident de ciclism petrecut in urma cu opt ani, a invatat mai intai sa foloseasca acest sistem revolutionar pentru a misca o mana virtuala pe ecranul unui computer. A reusit aceasta performanta chiar in prima zi de testare, a precizat medicul Robert Kirsch, coordonatorul studiului.