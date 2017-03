Ziua decisiva pentru DNA si Parchetul General: Tudorel Toader prezinta la ora 18.00 evaluarea activitatii lui Lazar si Kovesi

Ministrul Justitiei a justificat amanarea prin faptul ca timp de doua zile a fost la Bruxelles.

"Astazi (luni) voi avea o intrevedere cu ambasadorul SUA si voi pleca din nou la Bruxelles", afirma luni el.

DNA

Initial, conferinta ministerului justitiei in privinta activitatii lui Augustin Lazar si Laura Codruta Kovesi era asteptata in jurul pranzului.Termenul de doua saptamani dat pe 12 martie de Toader a expirat duminica seara, dar luni ministrul a anuntat ca a “prorogat" pana miercuri anuntul rezultatului evaluarilor. Tudorel Toader s-a intalnit luni cu ambasadorul SUA , Hans Klemm declarand ca i-a transmis oficialului roman sprijinul sau si al tarii sale pentru intarirea statului de drept. Întrebat dacă procurorul-şef al DNA ar trebui să demisioneze după decizia Curţii Constituţionale privind ancheta în cazul OUG 13, ambasadorul american a precizat: "Nu am discutat despre probleme legate de persoane".Procurorul sef al Laura Codruta Kovesi, a declarat luni , dupa ce a discutat cu ministrul Justitiei, ca nu i s-a cerut demisia si nici nu intentioneaza sa si-o dea.Toader a anuntat, pe 12 martie, ca va discuta cu procurorul general Augustin Lazar si, separat, cu procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre ancheta privind OUG 13, considerand ca s-a incalcat legea, conform deciziei Curtii Constitutionale, si a dat de inteles ca nu exclude nici varianta ca "cei doi sa demisioneze pana atunci".