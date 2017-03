Coreea de Nord pregateste un nou test nuclear - experti

In aceste imagini, datate la 25 martie, difuzate si analizate de experti de la site-ul "38 North", apar vehicule si echipamente (cabluri de comunicatii, pompe de apa) in incinta instalatiei nucleare Punggye-ri, in nordul tarii, care par sa indice pregatirea unui test nuclear."Combinatia acestor factori sugereaza puternic pregatiri avansate in vederea unui test" nuclear, apreciaza site-ul, care indeamna totodata la prudenta in a se afirma ca "un test nuclear este iminent".Saptamana trecuta, militari americani au ajuns la aceeasi concluzie, dupa ce au observat o "activitate" in zona instalatiilor nucleare din Coreea de Nord.Phenianul a procedat deja la cinci teste nucleare subterane - dintre care doua in 2016 - si incearca sa se doteze cu rachete intercontinentale care sa transporte un focos atomic.