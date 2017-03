Ministrul Justitiei prezinta miercuri evaluarea Parchetului General si DNA

DNA

Toader a anuntat, pe 12 martie, ca va discuta cu procurorul general Augustin Lazar si, separat, cu procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre ancheta privind OUG 13, considerand ca s-a incalcat legea, conform deciziei Curtii Constitutionale, si a dat de inteles ca nu exclude nici varianta ca "cei doi sa demisioneze pana atunci".



Tudorel Toader a mai spus atunci ca va face o analiza a activitatii Ministerului Public in urmatoarele doua saptamani, urmand sa ia in acel moment o decizie finala, inclusiv privind revocarea celor doi procurori-sefi.

Premierul Sorin Grindeanu a spus, vineri, la Tulcea, referindu-se la evaluare a facuta de ministrul Justitiei in privinta activitatii procurorului general Augustin Lazar si a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca are "mare incredere" in Tudorel Toader.

"Miercuri voi organiza o conferinta de presa si va voi da toate amanuntele", a declarat luni Toader jurnalistilor care il asteptau, in conditiile in care cele doua saptamani, termenul anuntat de el, a expirat duminica seara.Ministrul Justitiei a justificat amanarea prin faptul ca timp de doua zile a fost la Bruxelles."Astazi (luni) voi avea o intrevedere cu ambasadorul SUA si voi pleca din nou la Bruxelles", afirma luni el. Tudorel Toader s-a intalnit luni cu ambasadorul SUA , Hans Klemm declarand ca i-a transmis oficialului roman sprijinul sau si al tarii sale pentru intarirea statului de drept. Întrebat dacă procurorul-şef al DNA ar trebui să demisioneze după decizia Curţii Constituţionale privind ancheta în cazul OUG 13, ambasadorul american a precizat: "Nu am discutat despre probleme legate de persoane".Procurorul sef al Laura Codruta Kovesi, a declarat luni , dupa ce a discutat cu ministrul Justitiei, ca nu i s-a cerut demisia si nici nu intentioneaza sa si-o dea.A fost "o discutie despre care nu doresc sa dau foarte multe detalii, veti afla dupa ce se termina aceasta etapa (...) Am discutat doar despre activitatea DNA", a spus Kovesi, la intrebarile ziaristilor, adaugand ca "restul detaliilor probabil ca o sa le aflati de la dl ministru". Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca il va sprijini pe ministrul Justitiei,Toader, indiferent ce decizie va lua, adaugand ca abordarea acestuia trebuie sa fie "cinstita, bine argumentata si corecta".