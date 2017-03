O noua lege a educatiei ar putea intra in vigoare la 1 octombrie 2018, anunta ministrul Educatiei. Sunt prevazute 7 luni de dezbateri publice si parlamentare

"Am prezentat deja Consiliului National al Rectorilor un calendar de lucru privind noua lege a educatiei. Astfel, in 2017, perioada aprilie-mai, va fi realizata o sinteza a consultarilor anterioare. In perioada iunie-noiembrie are loc evaluarea sistemului national de educatie (starea educatiei), apoi in perioada noiembrie-decembrie trebuie asumate optiunile majore ale educatiei. Din 2018, respectiv in perioada ianuarie - februarie, va fi elaborat proiectul legii educatiei. In perioada martie-mai au loc dezbateri publice si in iunie-septembrie au loc dezbateri in Parlament, astfel incat noul proiect sa intre in vigoare la 1 octombrie, odata cu inceperea noului an univeristar ", a explicat ministrul Educatiei, precizand ca este vorba despre un calendar transmis rectorilor in 15 martie.Totodata, in acest interval, proiectul Presedintiei "Romania educata" continua, urmand sa existe propuneri de masuri concrete cu caracter strategic care sa fie adoptate si in noua lege a educatiei."Strategiile sectoriale ale Ministerului Educatiei Nationale, orientarile strategice identificate prin Proiectul Romania Educata si viziunea Academiei Romane sunt convergente catre un obiectiv comun - o educatie de calitate. Un demers de schimbare majora a legislatiei invatamantului nu poate fi initiat fara ca ministerul sa estimeze consecintele juridice si sociale, acordand scopul actiunilor cu rezultatul acestora. Cele trei institutii isi pot coordona eforturile, scopul este comun si calendarele apropiate", a adaugat ministrul Educatiei.Potrivit ministrului, este necesara o noua lege a educatiei, pentru ca, din cele 365 de articole ale actului normativ, 152 au fost modificate, ceea ce reprezinta 41 la suta, iar sistemul functioneaza cu sincope.