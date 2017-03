Presedintele moldovean Igor Dodon, obligat sa isi ceara scuze pentru declaratiile sale impotriva romanilor si unionistilor

Cativa reprezentanti importanti ai societatii civile au inaintat o petitie catre Consiliul pentru prevenirea si eliminarea discriminarii si asigurarea egalitatii, in care aratau ca, prin afirmatiile pe care le-a facut in perioada in care era deputat, lider al Partidului Socialistilor (PSRM) sau candidat in alegeri, Igor Dodon a instigat la discriminare impotriva unionistilor si a persoanelor de etnie romana.Printre semnatarii petitiei s-au numarat generalul Ion Costas, jurnalistul Val Butnaru si activistul civic Oleg Brega, care au sustinut ca declaratiile lui Igor Dodon si ale membrilor PSRM impotriva unionistilor si romanilor sunt discriminatorii si incita la violenta fata de cetatenii moldoveni care impartasesc optiunea politica unionista."S-a pronuntat de cateva ori impotriva oamenilor care au murit pentru tara, pentru neam, pentru fasia asta de pamant, pentru integritatea tarii. I-a numit dusmani ai neamului, depune coroane de flori la cei care ne-au ucis. Cum sa fii de acord cu aceste idei? Omul acesta nu prea are repere si niste limite in a umili poporul si neamul din care el face parte", a afirmat generalul Ion Costas, unul dintre semnatarii petitiei.Unul dintre membrii Consiliului, Andrei Brighidin, si-a exprimat speranta ca Dodon va prezenta scuze publice, in caz contrar inactiunea sa va fi contestata in instanta: "Vom merge pana la capat pentru a nu admite situatii similare pe viitor si pentru a transmite un mesaj foarte clar tuturor politicienilor ca libertatea de exprimare nu este absoluta si nu justifica niciun caz de instigare la discriminare."Presedintia Republicii Moldova a anuntat ca va veni cu o reactie dupa ce va lua cunostinta de decizia Consiliului.