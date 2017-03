Klaus Iohannis i-a retras decoratia Ordinul National "Steaua Romaniei" lui Mihai Necolaiciuc, condamnat la 8 ani de inchisoare

Necolaiciuc

Fostul director general al CFR Mihai Necolaiciuc a fost condamnat definitiv, in data de 23 noiembrie 2016 , de Curtea de Apel Bucuresti, la opt ani de inchisoare, in dosarul in care este acuzat de abuz in serviciu, iar prejudiciul produs companiei feroviare de catre, mai multi fosti sefi din CFR si administratori de firme este de aproape 57 de milioane de euro.