Manifestatie de solidaritate cu protestatarii anticoruptie din Rusia, vineri, in fata Ambasadei Rusiei la Bucuresti

700 de protestatari, printre care si liderul opozitiei, arestati in Rusia

"Va invitam vineri, intre orele 18 si 20, in fata Ambasadei Rusiei la Bucuresti, sa ne exprimam sprijinul si solidaritatea cu acesti oameni care, ca si noi, doresc sa traiasca liber intr-o societate prospera si democratica. Protestele anticoruptie din februarie din Romania au fost privite cu admiratie in intreaga lume si am simtit sprijinul intregii lumi. Nu am fost singuri. Trebuie sa le aratam si rusilor ca nu sunt singuri in fata tiraniei si criminalitatii la nivel statal. Va asteptam", se mai arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Initiativa Romania precizeaza ca a depus la primarie o cerere pentru a primi autorizatie pentru protest.Mii de oameni au iesit in strada duminica in mai multe orase din Rusia, in ciuda faptului ca autoritatile locale nu au autorizat manifestatiile, pentru a protesta impotriva coruptiei, in urma unui apel lansat de Alexei Navalny, liderul opozitiei. Protestele au fost cele mai mari din ultimii 5 ani.Politia rusa a anuntat ca numarul protestatarilor a fost de circa 7-8.000, insa este foarte probabil ca numarul real sa fie mult mai mare.Atat la Moscova, cat si in alte orase, politia a intervenit in forta, arestand sute de protestatari, folosind gaze lacrimogene si lovindu-i pe manifestanti.Cel putin 700 de protestatari au fost arestati, a scris AFP, citand un ONG specializat in monitorizarea protestelor. Politia rusa a anuntat ca 500 de manifestanti au fost arestati la Moscova si 130 la Sankt Petersburg.Printre cei retinuti de politie se afla si Alexei Navalny, liderul opozitiei ruse, care a fost ridicat de pe strada, in centrul Moscovei. Un martor a relatat ca sute de protestatari au inconjurat duba politiei in care a fost urcat Navalny, incercand sa impiedice arestarea acestuia. Ei au incercat minute la rand sa deschida usile dubei, apoi au incercat sa impinga cateva masini pentru a bloca drumul dubei si a o impiedica sa plece.Luni, un tribunal a decis sa il condamne pe Navalny la 15 zile de inchisoare, pentru nesupunere in fata unui ofiter de politie, si sa il amendeze cu 20.000 de ruble (352,2 dolari) pentru rolul jucat in organizarea protestelor de duminica, din Moscova, pe care autoritatile le considera ilegale.Alexei Navalny este activist anti-coruptie si un critic foarte vocal al Kremlinului. El intentioneaza sa candideze impotriva lui Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din anul 2018.