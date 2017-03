OMS avertizeaza ca rujeola se raspandeste periculos in Europa iar eradicarea bolii este amenintata / Romania si Italia, cele mai afectate tari

OMS arata ca cifrele sunt in crestere pentru luna februarie, cu 559 de cazuri raportate, dintre care 474 in tarile considerate endemice: Elvetia, Franta, Germania, Italia, Polonia, Romania si Ucraina.Directoarea pentru Europa a OMS, dr Zsuzsanna Jakab, arata ca "in conditiile in care am facut progrese foarte importante in ultimii doi ani, aceasta crestere de cazuri in Europa este ingrijoratoare"., a spus dr Zsuzsanna Jakab.Potrivit OMS, tarile cele mai afectate sunt Romania, cu 3.400 de cazuri si 17 decese incepand cu ianuarie 2016, si Italia, care a inregistrat 238 de cazuri doar in luna ianuarie 2017, astepandu-se cel putin tot atatea in februarie.