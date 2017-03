Experti rusi vor inspecta o unitate de aparare din Romania, in cadrul masurilor de crestere a increderii si securitatii in spatiul OSCE (TASS)

"Vizita de evaluare are loc in 28 martie si va dura o zi", a adaugat el."Astfel de evaluari urmaresc verificarea informatiilor legate de fortele defensive si planurile pentru amplasarea principalelor armamente si tehnologii", a precizat acesta.In cadrul inspectiei, grupul de experti va vizita facilitatea militara la locul sau obisnuit de amplasare pe timp de pace. Comandantii locali vor furniza informatii legate de numarul de militari si de principalele sisteme de armament amplasate aici.Potrivit MAE , "negocierile privind masurile de crestere a increderii si securitatii s-au desfasurat la Viena inca din 1990, rezultand Documentul de la Viena 1990 care ulterior, in 1992 si 1994, a fost revizuit si aria lui de aplicare a fost extinsa".Ca urmare a trei ani de negociere, la Summit-ul OSCE de la Istanbul (1999) a fost adoptat Documentul Viena 1999 (VD99). Ca urmare a dezbaterilor pe tema actualizarii VD99, in cadrul reuniunii speciale a Forumului de Cooperare in domeniul Securitatii (FSC) din 30 noiembrie 2011, a fost adoptata decizia de republicare a VD in varianta VD 2011. VD 2011 include deciziile de actualizare adoptate in perioada 2010 - 2011, un total de 9 decizii, de natura tehnica. VD 2011 a intrat oficial in vigoare la 1 decembrie 2011.