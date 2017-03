webPR:Parintele PHP, unul dintre liderii mondiali in inovare, vine la Bucharest Technology Week

Printre cei care au confirmat prezenta la intalnirea cu publicul din Romania se afla Rasmus Lerdorf, programatorul danez care a creat limbajul PHP, baza paginilor si a aplicatiilor web. La aproape 25 de ani de la prima versiune PHP,va vorbi in fata specialistilor romani despre evolutia si perspectivele inventiei care l-a facut celebru., Chief Data Officer Global HR, ING Olanda, a fost desemnata femeia anului 2016 din ING, la categoria „Exemplu de urmat”. Expertul HR din ING Amsterdam are o vasta experienta, atat in consultanta, cat si ca angajat in corporatii din Europa si America de Nord. Dintre domeniile in care a excelat putem aminti managementul de proiect, solutii business online & IT, inovare, business development si comunicare & planificare strategica.este autor, speaker si consilier in inovare, faimos in toata lumea pentru bestseller-ul „The Road to Innovation” si coautor al „Building a Culture of Innovation”. Cris Beswick este consultant in materie de brand personal, recunoscut la nivel mondial ca autoritate in crearea de organizatii inovative.are o experienta de peste 15 ani ca arhitect de software si consultant in afaceri care deseori s-au intersectat cu tehnologia. Autor, speaker inspirational si Fellow la compania innoQ, Eberhard Wolff si-a concentrat cariera pe modernizarea arhitecturii de software, incluzand Cloud, Continuous Delivery, DevOps, Microservices sau No SQL.a stiut de copil ca va avea o cariera de succes in vanzari, date fiind abilitatile lui exceptionale de a interactiona cu oamenii. A iesit din anonimat gratie succesului fulminant avut cu sistemul de vanzari Cold Calling, devenind maestru in acest domeniu. In 2010, impulsionat de dorinta de a-si impartasi cunostintele a scris The Cold Call Bible si a pus bazele The Cold Call Company.a adunat 20 de ani de experienta in solutii tehnologice de business, dezvoltare si formare organizationala. Perry Timms este speaker TED, dar si consultant al Universitatii Sheffield Hallam din Marea Britanie. Expertul in HR va vorbi la BTW despre viitorul modului in care lucram, o tema pe care a transformat-o in propria sa misiune.Toti acesti lideri, dar si altii ce urmeaza a fi anuntati in curand, vor sustine conferinte in fata a peste 1200 de profesionisti romani pe toata durata celor 4 zile de Business Summits. Inscrieri si detalii se gasesc pe techweek.ro Bucharest Technology Week, organizat de Universum Events, reuneste lideri si pasionati de tehnologie pentru o saptamana de evenimente in tot orasul, cu focus pe cele doua locatii: Hotelul Athénée Palace Hilton si Piata George Enescu. De la conferintele de business care stau la baza conceptului, pana la expozitii mari si intalniri restranse, evenimentul creeaza o platforma de networking si invatare pentru cei 15.000+ participanti. Miscarea se alatura evenimentelor similare din Londra, Berlin, Bruxelles, New York, São Paulo si Beijing printre altele, punand Capitala pe harta internationala a tehnologiei. Misiunea BTW e sa incurajeze inovatia si adoptia noilor tehnologii. Bucharest Technology Week sarbatoreste si sprijina mediul tehnologic romanesc, de la studenti, tineri profesionisti, antreprenori pana la directori executivi si alti factori de decizie din companii.Despre Universum EventsCu o experienta de peste 10 ani in organizarea de evenimente corporate premium, Universum Events si-a construit reputatia de adevarat arhitect in industrie.Compania are propriile marci, precum Bucharest Technology Week, Internet & Mobile World si MyConnector si o divizie de evenimente personalizate: MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), axata pe evenimente de amploare pentru clienti, precum Microsoft Summit si Cisco Connect dar si petreceri si zile ale companiei. Compania detine cea mai mare licenta de team building din lume, oferind partenerilor sai concepte unice, devenite celebre in Europa si peste Ocean. Incepand din acest an, Universum Events a adaugat portofoliului de concepte de succes, Hercules Trophy, cunoscut ca fiind cea mai cool competitie semi-atletica de pe planeta dedicata companiilor.