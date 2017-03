UPDATE Proiectul de definire a familiei drept "casatoria dintre un barbat si o femeie", scos de pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor. Comunitatea LGBT a facut apel la deputati "sa respecte drepturile omului"

Asociatia MozaiQ: Initiativa legislativa, bazata pe prejudecati homofobe

3 milioane de semnaturi stranse de Coalitia pentru Familie pentru definirea familiei drept "casatoria dintre un barbat si o femeie"

Camera Deputatilor a scos, marti, de pe ordinea de zi a votului final initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pe tema definitiei familiei, pe motiv ca "nu exista niciun argument legal sau constitutional" prin care acest for este primul sesizat, astfel ca proiectul a fost retrimis Birourilor Permanente Reunite, anunta News.ro.Deputatii au discutat, luni, initiativa cetateneasca de modificare a articolului 48 din Constitutie privind familia, urmand ca proiectul sa mearga la votul final de marti in forma in care a ajuns la Parlament. Singurul amendament sustinut in plen, respins cu o larga majoritate, viza doar limitarea explicita a casatoriei la "uniunea dintre barbat si femeie", fara ca aceasta uniune sa fie pusa la baza familiei in genere.Potrivit propunerii de modificare, alineatul 1 al articolului 48 din Constitutie urmeaza sa aiba urmatoarea forma: "Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor."Asociatia MozaiQ, care reprezinta comunitatea LGBT, face un apel catre plenul Camerei Deputatilor a Parlamentului Romaniei pentru respingerea initiativei legislative de modificare a articolului 48 din Constitutia Romaniei. "Initiativa legislativa care se afla in fata parlamentarilor este una inutila din punct de vedere juridic, pentru ca nu produce nicio schimbare regimului casatoriei din Romania"."Initiativa legislativa de modificare a Constitutiei este bazata pe prejudecati homofobe, intr-o incercare de a exploata sentimentele de teama sau frica nejustificate din societate fata de persoanele LGBT (lesbiene, gay, bisexuali si persoane transgender). La 15 ani de la dezincriminarea homosexualitatii, Romania se afla pe locul 25 din 28, in Uniunea Europeana cu privire la protectia minoritatilor sexuale si de gen, conform ILGA-Europa. Clasa politica a ignorat constant minoritatile sexuale, nu le-a asigurat cadrul legal propice pentru asigurarea de sanse egale si a exploatat sentimentele anti-LGBT din societate", sustin reprezentantii asociatiei MozaiQ."Biserica Ortodoxa Romana si Coalitia pentru Familie impun parlamentarilor sa aprobe initiativa legislativa homofoba care doreste interzicerea casatoriilor intre persoane de acelasi sex in Constitutia Romaniei. Mai mult, prin modificarea si restrangerea definitiei familiei in Constitutie, la casatoria dintre un barbat si o femeie, sunt exclusi de la protectia statului o serie de grupuri, printre care familiile monoparentale, cele formate din bunici si nepoti, persoanele vaduve samd", mai arata acestia."Initiativa Coalitiei pentru Familie isi poate dovedi inutilitatea si pe viitor, in conditiile in care Constitutia unei tari stabileste doar standardele minimale de drepturi acordat cetatenilor, iar drepturile acestora pot fi oricand extinse de catre legiuitor. Mai mult, initiativa cetateneasca homofoba de modificare a Constitutiei nu face decat sa puna si mai multe limitari a drepturilor persoanelor LGBT, si sa o condamne la saracie, marginalizare si stigmatizare publica. Prin urmare, solicitam deputatilor din Parlamentul Romaniei sa acorde un vot de respingere initiativei cetatenesti de modificare a articolului 48 din Constitutia Romaniei", cer reprezentantii MozaiQ.Coalitia pentru Familie a strans un numar de 3 milioane de semnaturi, pe care le-a depus la Senat alaturi de o propunere de revizuire a Constitutiei privind definitia familiei prin care se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se refera la definitia familiei. In actuala forma, acesta prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti", insa semnatarii initiativei vor ca definitia sa fie schimbata pentru a bloca orice posibilitate a legiferarii casatoriei intre persoane de acelasi sex. Astfel, initiativa prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie".Potrivit articolului 151 al legii fundamentale, proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere. Daca prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor. Revizuirea este definitiva dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire.